В Турции задержали 75 человек по подозрению в связях с ИГ

Полиция Турции задержала 75 человек по подозрению в связях с террористической группировкой Daesh (арабский термин для обозначения запрещенного в России «Исламского государства», ИГ). Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в полиции.

Антитеррористические рейды прошли в Анкаре, в ходе которых были задержаны 29 человек. По данным полиции, обыски прошли после того, как прокуратура Анкары выдала ордера на арест 46 подозреваемых, большинство из которых были иностранцами.​ Некоторые из предполагаемых террористов планировали осуществить теракты в Турции во время новогодних праздников.

В ходе рейдов в Стамбуле были задержаны 46 подозреваемых, 43 из которых — иностранные граждане. По данным собеседника агентства в полиции, задержанные также планировали террористические атаки во время празднования Нового года.

Во время операций в обоих городах было изъято большое количество связанных с ИГ документов и электронных носителей данных.

Правоохранительные органы Турции 21 декабря задержали по подозрению в связях с террористами 55 иностранцев. 45 человек были задержаны по 12 адресам в Стамбуле, еще 10 — в Измире.