В Турции задержали 75 человек по подозрению в связях с ИГ

Полиция Турции задержала 75 человек по подозрению в связях с террористической группировкой Daesh (арабский термин для обозначения запрещенного в России «Исламского государства», ИГ). Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в полиции.
Антитеррористические рейды прошли в Анкаре, в ходе которых были задержаны 29 человек. По данным полиции, обыски прошли после того, как прокуратура Анкары выдала ордера на арест 46 подозреваемых, большинство из которых были иностранцами. Некоторые из предполагаемых террористов планировали осуществить теракты в Турции во время новогодних праздников.
В ходе рейдов в Стамбуле были задержаны 46 подозреваемых, 43 из которых — иностранные граждане. По данным собеседника агентства в полиции, задержанные также планировали террористические атаки во время празднования Нового года.
Во время операций в обоих городах было изъято большое количество связанных с ИГ документов и электронных носителей данных.
Правоохранительные органы Турции 21 декабря задержали по подозрению в связях с террористами 55 иностранцев. 45 человек были задержаны по 12 адресам в Стамбуле, еще 10 — в Измире.