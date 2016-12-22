Песков вновь описал отношения с США фразой «танго нужно танцевать вдвоем»

Отсутствие прогресса в отношениях России и США не может не вызывать сожаление. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Конечно, российско-американские отношения, скажем так, та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, — это тоже не может не вызывать сожаление», — сказал Песков.

«Но вместе с тем вы знаете настрой, который неоднократно озвучивал президент: мы хотим и ищем добрых взаимовыгодных отношений на основе взаимного уважения, взаимного доверия со всеми странами, в первую очередь с европейскими, и в том числе с Соединенными Штатами. Но здесь танго нужно танцевать вдвоем, как говорится», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков дважды описывал российско-американские отношения той же метафорой. В январе 2017 года он заявил, что позиция заступавшего в тот момент на пост президента США Дональда Трампа пока не ясна России. «Нам необходимы хорошие отношения с Вашингтоном, но, как говорится, для танго нужны двое», — сказал он тогда.

В мае 2015 года Песков сказал, что Россия готова к сотрудничеству с США в области борьбы с терроризмом. «Мы открыты и будем оставаться открытыми, но танго нельзя танцевать в одиночку. Если Вашингтон не хочет этого, мы достаточно терпеливы, пока такая готовность не возникнет где-то в глубинах Вашингтона», — заявил кремлевский спикер.

