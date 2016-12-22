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Глава Росгвардии вручил орден Кутузова спецназу «Витязь»
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Глава Росгвардии вручил орден Кутузова спецназу «Витязь»
Общество, 13:38
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Глава Росгвардии вручил орден Кутузова спецназу «Витязь»

На базе в подмосковной Балашихе состоялось награждение орденом Кутузова центра специального назначения Росгвардии «Витязь». Орден вручал лично глава Росгвардии Виктор Золотов, передает «РИА Новости».

Награждение прошло на территории базирования дивизии имени Дзержинского. Орден глава Росгвардии прикрепил к знамени подразделения. После этого прошла торжественная церемония с выступлениями ветеранов отряда спецназа и показом военной техники.

​«Что касается центра спецназначения «Витязь» — он стал первым и единственным в Росгвардии, который удостоен столь высокой награды. Я хочу сказать, что это оценка верховным главнокомандующим тяжелого каждодневного самоотверженного труда бойцов и командиров отряда, признание их заслуг в борьбе с международным терроризмом и обеспечении национальной безопасности», — заявил Золотов. Он напомнил, что 14 бойцов спецподразделения в разное время были удостоены звания Героя России.

Спецподразделение в составе внутренних войск было сформировано в 1978 году и принимало участие в обеспечении безопасности в период московской Олимпиады-1980. Позднее спецназ МВД участвовал в ликвидации этнических беспорядков в Орджоникидзе (Владикавказе) в 1981 году, освобождении заложников в Удмуртии, в 1986 году — в спецоперации по освобождению самолета Ту-134, захваченного в Уфе. В 1990-е годы отряд участвовал в выполнении задач на территории Северного Кавказа и проведении антитеррористических операций, в частности, в освобождении заложников в «Норд-Осте» в 2002 году. В 2008 году на базе отряда «Витязь» был сформирован 604-й Центр специального назначения, который позднее вошел в состав войск Росгвардии.

Теги: орден , спецназ , Росгвардия
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