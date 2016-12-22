Росстат потратит 320 млн руб. на информирование о пробной переписи

Росстат разместил на портале госзакупок тендер на оказание услуг по информированию россиян о пробной переписи населения в 2018 году. Стоимость контракта должна составить до 320 млн руб.

Согласно документам тендера, исполнитель обязан подготовить программу проведения информационно-разъяснительной работы по пробной переписи населения. В нее должны войти описание способов информирования, разработка слогана и фирменного стиля, описание плана работы со СМИ. Исполнитель должен подготовить рекламу по телевидению, радио и в интернете.

«Оказываемые услуги по проведению информационно-разъяснительной работы должны обеспечить... формирование общего положительного настроя населения по отношению к пробной переписи населения 2018 года, мотивацию населения предоставить сведения о себе методом самозаполнения переписных листов, понимание жителями Российской Федерации важности итогов Всероссийской переписи населения 2020 года», — говорится в документах к тендеру.

Пробная перепись должна пройти в октябре 2018 года в нескольких регионах России. В частности, эксперимент будет проведен в отдельных районах Ставрополья, Якутии, Камчатки, Красноярского края, Новгородской области, Сахалина, Иркутской области, в московском районе Свиблово и округе Княжево в Санкт-Петербурге.

Сроки проведения очередной Всероссийской переписи населения были утверждены правительством в ноябре. Перепись должна пройти в России с 1 по 31 октября 2020 года. По оценке Росстата, расходы на проведение переписи составят 50 млрд руб.