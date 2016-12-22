«Мостотрест» за 13 млрд руб. подготовит землю для дороги в обход Балашихи

«Мостотрест» и «Автодор» заключили договор на 13,2 млрд руб. на подготовку территории строительства нового выхода на МКАД с федеральной трассы М-7 в обход Балашихи и Ногинска. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста».
Работы входят в проект подготовки скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань.
Завершение работ запланировано на октябрь 2021 года.
«В рамках договора специалистам «Мостотреста» предстоит выполнить масштабный комплекс работ по подготовке территории протяженностью 60 км для строительства новой дороги, а также провести топографические, геодезические и земельно-кадастровые работы, осуществить разработку рабочей документации проекта», — говорится в сообщении.
Строителям предстоит перенос инженерных коммуникаций, магистральных нефтепродуктопроводов и газопроводов, железнодорожных коммуникаций, систем водоснабжения и водоотведения.
«Мостотрест» основан в 1930 году. Компания специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений.