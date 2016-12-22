Правительство выделило 9,9 млрд руб. субсидий университетам

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о выделении субсидий университетам в 2018 году на 9,9 млрд руб. Документ опубликован на сайте правительства.

Средства будут выделены 21 вузу. Деньги должны пойти на повышение их конкурентоспособности в мировых рейтингах. «В целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу правительством с 2013 года предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим университетам России», — говорится в сообщении.

Средства были распределены по трем группам вузов, в каждую из которых было включено по семь учебных заведений. Первой группе выделено по 809 млн руб., второй — по 472 млн руб., третьей — по 135 млн руб. В число ведущих университетов, получивших максимальный объем поддержки, вошли МФТИ, МИСиС, Томский государственный университет, Высшая школа экономики (ВШЭ), МИФИ, Новосибирский госуниверситет и Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики.

В начале декабря свой рейтинг мировых вузов опубликовало российское рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR). Из российских вузов в первую сотню одного из рейтингов (по гуманитарным наукам) попал только МГУ. Наиболее высокие позиции российские вузы заняли в рейтинге по техническим наукам — в него вошло 37 высших учебных заведений, однако ни одно из них не попало в первую сотню.