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«Мегафон» закрыл сделку по покупке контрольного пакета в Mail.Ru Group
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«Мегафон» закрыл сделку по покупке контрольного пакета в Mail.Ru Group
Бизнес, 11:47
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«Мегафон» закрыл сделку по покупке контрольного пакета в Mail.Ru Group

«МегаФон» досрочно закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций ​Mail.Ru Group, сообщили РБК в компании.Теперь «МегаФон» владеет 63,8% акций интернет-холдинга.

По условиям сделки, в феврале 2017 года «МегаФон» сразу выплатил $640 млн и еще $100 млн должен был заплатить через год, в феврале 2018 года. Однако произвести оплату компании удалось досрочно. «Согласно условиям договора, «МегаФон» 9 февраля 2017 года приобрел 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 15,2% уставного капитала и 63,8% голосов Mail.Ru», — сообщили в компании.

Mail.Ru Group помимо одноименного интернет-портала владеет социальными сетями «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», а также мессенджерами «Агент Mail.Ru» и ICQ. При заключении сделки в «МегаФоне» заявили о том, что компания рассчитывает на синергетический эффект от соглашения. «Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «МегаФона», запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте» и другие возможные инициативы», — заявляли в компании. В «МегаФоне» также говорили о намерении создать за счет ресурсов Mail.Ru Group «крупнейшую цифровую экосистему в России».

В мае 2017 года стало известно, что за счет покупки Mail.Ru Group выручка «МегаФона» увеличилась на 14,8%.

Теги: «МегаФон» , Mail.Ru Group
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