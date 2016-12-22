Хозяев загрызших ребенка на Урале собак приговорили к 1,5 года тюрьмы
Общество, 11:14
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Хозяев загрызших ребенка на Урале собак приговорили к 1,5 года тюрьмы
Жители Свердловской области, собаки которых насмерть загрызли семилетнюю девочку, признаны виновными в причинении смерти по неосторожности и приговорены к 1,5 года лишения свободы каждый. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Помимо лишения свободы суд приговорил обоих к штрафу в пользу родственников погибшей в 250 тыс. руб.
Местные жители 1963 и 1975 годов рождения свою вину не признавали. Экспертиза доказала, что ребенка загрызли именно их собаки.
5 февраля 2017 года в деревне Пальмино на игравшую на детской площадке девочку напали беспризорные собаки. Она вскоре скончалась от полученных травм, ее тело нашли другие дети. Следователи установили, что животные принадлежали осужденным.