Собянин поручил выяснить причины наезда автобуса на остановку

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter прокомментировал наезд автобуса на остановку на улице Сходненской. Он рассказал о состоянии пострадавших и пообещал разобраться в причинах аварии.

Собянин подтвердил, что в результате ДТП пострадали три человека. Ранее сообщалось о двух погибших в аварии пешеходах. «Троим пострадавшим на остановке у метро «Сходненская» оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения», — заявил он.

Наезд автобуса на пешеходов, стоявших на остановке общественного транспорта на улице Сходненской, произошел в Москве утром 29 декабря. По предварительной версии, озвученной столичными властями, авария могла произойти по вине водителя другого автомобиля. По словам очевидцев, перед аварией автобус «подрезала» машина такси.