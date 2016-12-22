Очевидцы рассказали о наезде автобуса на остановку в Москве

Очевидцы наезда автобуса на остановку в Москве рассказали РБК о случившемся.

Андрей Соколов рассказал, что в момент ДТП находился на остановке и помогал пострадавшим. «Один таксист мешал проехать автобусу, он хотел его объехать, но в итоге, говорят, отказали тормоза». По его словам, никто не погиб, пострадали два человека — женщина и мужчина. «Я вытаскивал мужчину, у него закрытый перелом левого голеностопного сустава. Я сам бывший работник медслужбы, осмотрел его. Автобус притормаживал, скорость была небольшая», — рассказал Соколов.

«Я стояла напротив остановки на другой стороне. Увидела уже, как автобус дымился и бежали люди. Скорая и пожарные минуты через четыре приехали», — сообщила РБК свидетельница ДТП по имени Светлана.

Рейсовый автобус въехал в павильон автобусной остановки на Сходненской улице. В результате аварии, по данным ГИБДД, никто не погиб, три человека пострадали.

​25 декабря рядом с метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. Жертвами аварии стали два человека, пострадали 11. Очевидцы предположили, что водитель мог намеренно направить автобус на людей — в подтверждение этой версии они рассказывали, как после столкновения он спокойно вышел из автобуса и не оказал помощи пострадавшим. Водитель, 58-летний Виктор Тихонов, заявил, что автобус «внезапно» начал самостоятельное движение, а остановить машину ему не удалось из-за отказа тормозной системы.