Власти назвали возможную причину наезда автобуса на остановку в Москве

По предварительным данным, наезд автобуса на остановку на Сходненской улице мог произойти по вине водителя другого автомобиля. Об этом сообщается в Twitter департамента транспорта Москвы.

«Предварительная причина: ДТП по вине другого водителя… По предварительной информации, автомобиль ударил автобус, из-за чего автобус совершил наезд на остановку», — говорится в сообщении.

Возможный виновник ДТП задержан.

Кроме того, столичные власти отметили, что водитель автобуса, врезавшегося в остановку, мужчина 1960 года рождения, прошел необходимый предрейсовый контроль и имеет все категории прав. С 2015 года у него не было ни одного нарушения ПДД.

Информацию о том, что причиной ДТП мог стать посторонний транспорт, подтвердили РБК в Центре организации дорожного движения. «На Сходненской улице в направлении центра затруднено движение в связи с ДТП с участием автобуса. Погибших нет, трое пострадавших. Предварительная причина — авария по вине постороннего транспорта. На месте работают оперативные службы. Кроме того, возможны кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД», — сообщили в центре.

Как сообщил РБК один из очевидцев аварии, в ДТП была замешана машина такси. «Один таксист мешал проехать автобусу, он хотел его объехать, но в итоге, говорят, отказали тормоза», — рассказал очевидец Андрей Соколов.

В ЦОДД опровергли сообщения о погибших в результате аварии. По последним данным, в результате наезда автобуса пострадали три человека. «Пострадавших трое, все в не тяжелом состоянии, детей среди них нет», — говорится в другом сообщении дептранса в Twitter.

Наезд автобуса на остановку общественного транспорта произошел на улице Сходненской утром 29 декабря. На месте происшествия находятся медики и сотрудники полиции.