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Перед строителями Восточного полностью погасили долги по зарплате
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Перед строителями Восточного полностью погасили долги по зарплате
Общество, 11:22
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Перед строителями Восточного полностью погасили долги по зарплате

Долги по зарплате перед строителями космодрома Восточный в Амурской области погашены. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника управления занятости населения региона Сергей Зорин, передает «РИА Новости».

«По состоянию на 29 декабря задолженность по заработной плате перед работниками, строящими космодром Восточный, отсутствует», — сообщил Зорин. Он уточнил, что три организации, которые числились в списке должников по зарплатам, погасили задолженность. Средства были выплачены в размере 40 млн 586 тыс. руб. Деньги получили 1166 человек.

Крупнейшим должником среди организаций, работавших на космодроме, стал филиал ФГУП «Главное военно-строительное управление №6». Организация выплатила рабочим задолженность в размере 34,6 млн руб.

Во время строительства Восточного рабочие неоднократно объявляли голодовки из-за задержки зарплаты. В апреле 2015 года Федеральная служба по труду и занятости после проведения проверки обнаружила у предприятий, задействованных в строительстве, долги по зарплате в размере 150 млн руб. Задолженность образовалась перед 2,6 тыс. сотрудниками организаций. По мере проведения проверок сумма долгов предприятий увеличивалась. Так, Тихоокеанская мостостроительная компания задолжала рабочим порядка 285 млн руб. В мае 2016 года председателя совета директоров ТМК приговорили к трем годам колонии за мошенничество.

Теги: Долги , космодром , зарплата , Восточный
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