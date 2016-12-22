Путин дополнил закон о создании реестра чиновников-коррупционеров

Президент Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в ранее принятый закон о чиновниках-коррупционерах. Сообщение размещено на официальном портале правовой информации.

Изменения предусматривают замену электронных носителей с данными о чиновниках, ранее уволенных с госслужбы за коррупцию, на государственную информационную систему (ГИС). Порядок использования такой информационной системы будет установлен правительством.

Кроме того, система, которую используют государственные кадровые службы, может быть как федеральной, так и разработанной в отдельных регионах. Для региональных ГИС обязательной будет совместимость с федеральной.

Законопроект о создании реестра чиновников-коррупционеров был внесен в Госдуму правительством летом 2016 года. Голосование по законопроекту, который Госдума поддержала в третьем чтении в начале июня, сначала было назначено на 14 июня. Но глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал документ за то, что правительство не прописало порядок исключения из него. Доработанный с учетом поправок закон был подписан Путиным 1 июля.

Речь идет о коррупционных правонарушениях, недостаточных для возбуждения уголовного дела. В пояснительной записке к документу указывалось, что информация о подобных нарушениях в трудовой книжке не фиксируется, поэтому и необходимо создать реестр «проштрафившихся» чиновников для того, чтобы они не смогли больше устроиться на госслужбу.

Исключить из этого списка фамилию госслужащего можно будет только через пять лет. Раньше указанного срока — только если был отменен акт, на основании которого в этот реестр чиновника внесли (в том числе на основании решения суда), а также в связи с его смертью. Список будет закрыт для общего пользования, но будет доступен сотрудникам кадровых служб госорганов.

В реестр будут вносить уволенных высших госчиновников, работников прокуратуры, сотрудников СК, органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, военнослужащих, государственных гражданских и муниципальных служащих, служащих Центробанка, госкорпораций, а также бывших сотрудников Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медстрахования.

Федеральные госорганы должны перейти к использованию федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ» до 2019 года.