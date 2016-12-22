В Нью-Йорке при пожаре в жилом доме погибли девять человек
Общество, 05:22
0
В Нью-Йорке при пожаре в жилом доме погибли девять человек
Не менее девяти человек погибли при пожаре в нью-йоркском районе Бронкс. Как сообщает газета New York Post со ссылкой на городские власти, загорелся жилой дом.
Позднее газета сообщила об увеличении числа погибших до 11 человек.
Пожар начался в жилом доме в 19:00 (3:00 по мск). В тушении огня принимают участие более 160 пожарных. Пожару присвоена четвертая категория сложности, говорится в заявлении спасателей в Twitter.
Как сообщает газета со ссылкой на очевидцев, среди погибших могут быть дети.