В США прокомментировали ограничения Москвы по Договору об открытом небе

Госдепартамент США прокомментировал новые ограничительные меры со стороны Москвы, сообщив о готовности работать над устранением проблем, связанных с имплементацией Договора по открытому небу. Об этом представитель Госдепа сообщил «РИА Новости» и ТАСС.

«Призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами по высказанной нами обеспокоенности. Ответные меры США будут носить обратимый характер, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу», — сказал представитель.

Ранее о ряде новых ограничений по Договору по открытому небу со стороны Москвы сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, изменения вступят в силу 1 января 2018 года. В частности, американцам во время наблюдательных полетов запретят ночевки на трех аэродромах. «Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Wall Street Journal ранее писала, что Вашингтон планирует ограничить полеты российской военной авиации над территорией Соединенных Штатов. Таким образом, по данным газеты, США ответят на запрет Кремля совершать пролеты над Калининградом.