В Москве неизвестный украл из центра им. Мейерхольда около 1 млн руб.
Общество, 02:49
0
В Москве неизвестный украл из центра им. Мейерхольда около 1 млн руб.
Полиция ищет неизвестного, который украл из сейфа театрального центра им. Мейерхольда в центре Москвы около 1 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС, также факт кражи агентству подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД.
«В центре имени Мейерхольда на Новослободской улице из сейфа похищено около одного миллиона рублей», — сказал собеседник агентства. По факту кражи проводится проверка.
По данным полиции, неизвестный открыл сейф и украл средства на сумму 950 тыс. руб, принадлежащие драматическому театру. Как уточняет «РЕН ТВ», речь может идти о театре «Июль Ансамбль».