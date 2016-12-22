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В Москве неизвестный украл из центра им. Мейерхольда около 1 млн руб.
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В Москве неизвестный украл из центра им. Мейерхольда около 1 млн руб.
Общество, 02:49
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В Москве неизвестный украл из центра им. Мейерхольда около 1 млн руб.

Полиция ищет неизвестного, который украл из сейфа театрального центра им. Мейерхольда в центре Москвы около 1 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС, также факт кражи агентству подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД.

«В центре имени Мейерхольда на Новослободской улице из сейфа похищено около одного миллиона рублей», — сказал собеседник агентства. По факту кражи проводится проверка.

По данным полиции, неизвестный открыл сейф и украл средства на сумму 950 тыс. руб, принадлежащие драматическому театру. Как уточняет «РЕН ТВ», речь может идти о театре «Июль Ансамбль».


 

Теги: кража , Центр им.Мейерхольда
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