В Мурманске на территории рыбного порта произошел разлив нефти

На территории «Мурманского морского рыбного порта» произошел разлив нефтепродуктов, сообщает местное агентство «Би-порт». Информацию о разливе подтверждает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона и пресс-службу порта.

«Около 20.25 мск у причала N41 второго грузового района ММРП произошел розлив нефтепродуктов около 3-4 кубометров», — рассказал собеседник «Интерфакса». Для ликвидации нефтеразлива привлечен спасательный катер «Маркаб».

​По словам пресс-секретаря рыбного порта Алексея Бакуменко, розлив произошел при бункеровке транспорта «FRIO Vladivostok» танкером «Kord Wind». «Экипажи сразу же сообщили о случившемся в портнадзор», — пояснил «Интерфаксу» пресс-секретарь.

В сентябре в Кольском заливе было обнаружено нефтяное пятно, которое сдвигалось в сторону Мурманска. Как выяснили специалисты, источник разлива нефтепродуктов располагался в 8 м от берега на глубине 2 м — где была установлена труба, прикрытая металлическим листом.