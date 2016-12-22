На Ставрополье в ДТП с автобусом и такси пострадали шесть человек

В Ставропольском крае произошло столкновение маршрутного такси и рейсового автобуса. Об этом сообщается на сайте местного управления МЧС. Представитель ставропольского управления Юлия Куземская отметила, что ДТП произошло с автомобилем «Газель» и автобусом «Богдан». В результате пострадали шесть человек, передает «Интерфакс».

По ее словам, инцидент произошел на трассе Лермонтов — Черкесск. «Газель» во время поворота не уступила движение автобусу «Богдан», который принадлежал местному предприятию и перевозил его 17 сотрудников. В результате транспортные средства столкнулись. В больницу были доставлены водитель «Газели» и пять пассажиров автобуса. Из них был госпитализирован один человек, у которого врачи подозревают перелом ключицы, отметила представитель ГИБДД.

В МЧС отметили, что раненые в результате ДТП были госпитализированы в клиническую больницу № 101 города Лермонтов.