Президент Италии распустил парламент республики

Президент Италии Серджо Маттарелла, выслушав председателей двух палат парламента, подписал указ о роспуске обеих. Об этом сообщается на сайте итальянского лидера.



Как отмечается в сообщении, роспуск парламента предусмотрен 88-й статьей Конституции республики, где сказано, что президент может распустить одну или обе палаты, выслушав их председателей. Нынешний роспуск парламента — технический. После его расформирования правительство может назначить дату новых парламентских выборов. Агентство Reuters отмечает, что они, предположительно, пройдут 4 марта 2018 года. Кабинет министров проведет заседание по этому вопросу в четверг, 28 декабря.

Премьер-министр страны Паоло Джентилони заявил, что не покинет свой пост до проведения парламентских выборов, чтобы контролировать ситуацию, сообщает итальянское агентство Ansa. Его предшественник, Маттео Ренци,

ушел в отставку до новых выборов.



Парламент Италии состоит из двух палат, а именно депутатов и сенаторов. В палате депутатов заседают 630 человек, в сенате — 315. Большинство мест в палате депутатов получает коалиция, которая победит на национальных выборах. В сенат выборы проходят на региональном уровне. Парламент избирается на пять лет.