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В пятиэтажке под Екатеринбургом произошел взрыв
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В пятиэтажке под Екатеринбургом произошел взрыв
Общество, 17:28
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В пятиэтажке под Екатеринбургом произошел взрыв

В поселке Садовый под Екатеринбургом в одной из жилых пятиэтажек произошел взрыв. Об этом сообщает портал E1.ru. со ссылкой на очевидцев.

На видео, которое опубликовал портал, видны автомобили спасательных служб, стоящие около дома.

Видео: E1.RU / YouTube

Первое сообщение о происшествии по адресу: улица Верстовая, 2, кв. 43 поступило в отел полиции №14 МВД по Екатеринбургу в 17:20 по местному времени (15:20 мск) от сотрудников регионального МЧС. Тогда сообщили не о взрыве, а о пожаре, заявил порталу пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Установлено, что хозяин квартиры, в которой произошло возгорание с последующим взрывом, — местный житель 1985 года рождения, пишет E1.ru. В квартире взрывной волной выбило стекла в окнах, хозяин квартиры получил ожоги третьей степени и был экстренно госпитализирован в ожоговый центр 40-й городской клинической больницы (ГКБ), где ему оказывают медпомощь.

По одной из версий полиции, ЧП могло произойти из-за лопнувшего шланга, который ведет к газовой плите, отмечает портал.

В сообщении на сайте управления МЧС по Свердоловской области говорится, что из-за пожара по лестничным маршам дома были эвакуированы 40 человек, из них восемь детей. Кроме того, пожарные на руках вынесли четырех жителей этого дома, трое из которых имели ограниченные возможности.

Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже. Пожар, распространившийся на площади 25 кв. м, был ликвидирован за 35 мин.

Теги: взрыв , Екатеринбург , Свердловская область , Пожар , ГУ МЧС России
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