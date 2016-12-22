В московском метро открылся бесплатный каток

В московском метро заработал бесплатный каток и пункт проката в переходе со станции «Ленинский проспект» на станцию Московского центрального кольца (МЦК) «Площадь Гагарина». Об этом сообщает пресс-служба метрополитена на своей странице в Instagram.

Каток выполнен из синтетического льда. Он будет работать с 28 декабря по 10 января.

Каток открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00 мск. 31 декабря ледовая площадка будет работать до 21:00, а 1 января откроется в 11:00 час., заявила журналистам на открытии катка заместитель начальника столичной подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, передает «Интерфакс». Рядом с катком находятся шкафчики для хранения вещей посетителей и пункт проката коньков. В нем будут представлены мужские и женские модели коньков размерами от 26 до 45-го. Для оформления проката коньков у посетителей попросят паспорт.

На катке размером 200 кв. м смогут одновременно кататься более 30 человек. Если желающих покататься будет больше, будут введены ограничения по времени на сеанс катания.

Площадка отвечает требованиям безопасности, просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо пассажирам. За порядком на площадке будут следить администратор, сотрудники службы безопасности, которые дежурят в этом переходе.