Медведев освободил от должности замглавы Минэнерго Сентюрина

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики России Юрия Сентюрина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Такое решение, как уточняется в документе, было принято в связи с переходом Сентюрина «на другую работу». 4 октября чиновник был избран генеральным секретарем Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), который также называют газовой Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК). К исполнению своих полномочий Сентюрин приступит с 1 января следующего года. Эту должность он будет занимать в течение двух последующих лет.

О том, что именно Сентюрина Россия осенью выдвинет на пост генерального секретаря «газовой ОПЕК», источники РБК в Минэнерго и два менеджера «Газпрома» сообщали еще в августе. Тогда же собеседники РБК прогнозировали уход Сентюрина из министерства в случае, если его кандидатура будет утверждена на должность главы ФСЭГ. При этом полномочия Сентюрина как статс-секретаря ведомства, обеспечивающего взаимодействие с администрацией президента, правительством и парламентом, по данным одного из источников РБК, могут быть переданы другому заместителю министра энергетики — Антону Инюцину. Таким образом, количество заместителей главы Минэнерго Александра Новака сократится с семи до шести человек, отмечал собеседник РБК.

Форум стран — экспортеров газа объединяет 12 крупнейших стран — производителей и экспортеров газа в мире. Среди членов этой организации — Россия, Катар, Иран и Венесуэла. Еще семь стран имеют в ФСЭГ статус наблюдателей. Это в том числе Норвегия и Казахстан. Штаб-квартира организации находится в столице Катара — Дохе. На долю стран — членов ФСЭГ​ приходится порядка 70% мировых запасов газа.