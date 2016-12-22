Никифоров пообещал отменить внутрисетевой роуминг за полгода

Внутрироссийский роуминг будет отменен в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщил министр связи России Николай Никифоров, передает «РИА Новости».

«Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго кварталов. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется», — сказал министр.

Изначально ФАС ставила цель завершить эту работу в 2017 году. «Конструктив нашего взаимодействия вывел нас на обоюдное понимание того, что это физически невозможно сделать в 2017 году. Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов», — добавил Никифоров.

Глава Минкомсвязи уточнил: «Целый ряд операторов сегодня заявлял, что уже значительная часть абонентов находится в тарифных планах, где эти понятия по уровню цен почти уже ушли в прошлое. Мы считаем, что не требуется принятия каких-то законов, которые запрещали бы отдельные понятия, [такие] как роуминг и другие виды услуг».

Предписание отменить роуминг было выдано операторам «большой четверки» в июле. ФАС считает, что существование наценки не обосновано ни экономически, ни технически.