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Глава Гидрометцентра предупредил о снижении уровня воды в Байкале
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Глава Гидрометцентра предупредил о снижении уровня воды в Байкале
Общество, 15:37
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Глава Гидрометцентра предупредил о снижении уровня воды в Байкале

С начала 2018 года уровень воды в озере Байкал снизится на 1 см, к маю уровень может быть ниже допустимой отметки на 30 см. Это способно привести к изменениям в работе ГЭС. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Существует также постановление правительства, в связи с которым уровень Байкала не может быть изменен. Чтобы его соблюсти, необходимо принять какие-то решения. Может быть, речь может идти об изменении постановления правительства», — сказал Вильфанд. Он добавил, что с «природой нельзя бороться при помощи постановлений».

В 2014 году уровень Байкала начал снижаться впервые за несколько десятилетий. К декабрю 2015 года он опустился ниже допустимой отметки в 456 м.

Байкал — самое древнее озеро планеты (около 25 млн лет), он обладает самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Согласно постановлению правительства, уровень воды в Байкале для сохранения нормальной экологической ситуации должен поддерживаться в диапазоне от 456 до 457 м (по тихоокеанской системе высот).

Теги: Байкал , Роман Вильфанд
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