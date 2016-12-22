Прокуратура опротестовала запрет в новосибирском колледже на бороды и усы

​Прокуратура Кировского района Новосибирска опротестовала и признала нарушающими права учащихся на самовыражение правила внутреннего распорядка Новосибирского промышленного колледжа. Среди «негласных правил» колледжа были: запрет носить учащимся усы, бороды, делать татуировки и покидать учреждение на переменах. Об этом говорится в сообщении управления надзорного ведомства по региону.

Указанные нарушения были выявлены после проверки в колледже, проведенной по поручению прокурора Кировского района городской прокуратуры на основании обращения одного из родителей учащихся. После этого директор колледжа получил представление об устранении нарушений Конституции.

В августе в тюменский департамент образования поступила жалоба местной жительницы, касающаяся дресс-кода в одной из школ города, в которой ученицам запретили носить брюки.