Экс-глава совета директоров ФК «Спартак-Нальчик» получил условный срок

Городской суд Нальчика приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года бывшего председателя совета директоров футбольного клуба «Спартак-Нальчик» Андзора Белимготова. Ранее он обвинялся в мошенничестве, подделке документов и легализации денег, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Нальчика.

В деле есть еще один фигурант — бывший кассир футбольного клуба Муаед Пшихачев. Ему назначен один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и восемь месяцев, уточнили в прокуратуре.

Прокуратура Кабардино-Балкарии в июне 2015 года направила в суд уголовное дело против Белимготова. Следствие считало, что он заключил фиктивные договоры с коммерческими организациями о поставке для ФК спортивной экипировки и оборудования, а также два фиктивных договора на реконструкцию стадиона.

«РИА Новости» со ссылкой на следствие сообщает, что Белимготов в 2007–2013 годах похитил более 100 млн руб. из бюджета республики под видом реконструкции и ремонта спортивных объектов ФК «Спартак-Нальчик». «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда сообщал в феврале этого года, что бывший глава совета директоров футбольного клуба обвинялся в хищениях более 85 млн руб. из бюджета Кабардино-Балкарии в 2008–2011 годах. Нальчикский городской суд в начале февраля оправдал Белимготова в связи с непричастностью к совершению преступлений из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

По данным «РИА Новости», по тем же основаниям был оправдан Пшихачев.

После жалобы прокуратуры Верховный суд Кабардино-Балкарии в апреле 2017 года отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Нальчикский городской суд.