В Омске задержали подозреваемых в краже бронзовых бюстов с кладбища

Сотрудники Росгвардии задержали на кладбище в Омске двоих мужчин, которые подозреваются в краже бюстов известных жителей города. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Омской области.

Их задержали на территории Северо-восточного кладбища при попытке кражи чугунной оградки, уточнили в ведомстве. По предварительным данным, задержанные похитили бронзовые бюсты, установленные на местах захоронений председателя Омского горисполкома Юрия Глебова и бывшего ректора Омского государственного технического университета Николая Жилина. «Причиненный ущерб предварительно оценивается более чем в 1,5 млн руб.», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ноябре 2017 года от представителей кладбища поступили заявления о краже бронзовых барельефов с надгробий первого руководителя Омского Иртышского речного пароходства Александра Дианова, художника Константина Щекотова, советского военного деятеля, генерал-лейтенанта Николая Дрейера и еще некоторых известных людей. По версии следствия, подозреваемые распиливали изделия на пластины и сдавали в пункт приема цветного металла в Октябрьском округе. «Установлено, что за сданные 65 кг бронзы мужчины выручили 20 тыс. руб.», — отметили в МВД.

В настоящий момент полиция устанавливает причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.