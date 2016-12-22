Глава Apple Тим Кук заработал за год $102 млн

По итогам финансового года исполнительный директор корпорации Apple Тим Кук заработал ​$102 млн, сообщает Bloomberg.

Эта сумма складывается из зарплаты топ-менеджера ($3,06 млн), бонуса по итогам финансового года ($9,33 млн) и пакета акций компании ($89,2 млн). Премию Кук получил за улучшившиеся показатели продаж корпорации — бонус больше на 74% по сравнению с 2016 годом. Финансовые показатели компании во многом улучшились благодаря выходу модели iPhone X, отмечает Bloomberg.

Кроме того, каждый из пяти топ-менеджеров компании получил по $3,11 млн премий. Вместе с зарплатой и акциями сумма их годовых вознаграждений достигла $24,2 млн для каждого.

В конце ноября стоимость компании на торгах впервые превысила $900 млрд. С начала 2017 года стоимость бумаг компании выросла в полтора раза.