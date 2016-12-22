В Пскове депутата гордумы обвинили в мошенничестве на 200 млн руб.

Депутату городской думы Пскова и предпринимателю Олегу Брячаку предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 200 млн руб. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления СК в Telegram-канале ведомства.
«По версии следствия, в 2011 — 2013 гг. Брячак через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты. В результате банку причинен ущерб на общую сумму более 200 миллионов руб.», — сообщили в СКР. Всего следователи ведут расследование по четырем преступным эпизодам.
Обвинение Брячаку было предъявлено по ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования)
Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах, компании, связанные с Брячаком, заключили шесть кредитных договоров с филиалом Россельхозбанка в Пскове. Кредиты брались под залог недвижимости и поручительства физический лиц. Общая сумма кредитов составляет 220 млн руб. Позднее предприятия оказались в состоянии банкротства.
Согласно сайту гордумы Пскова, Олег Брячак в июне 2014 года был избран руководителем регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области. С 2005 года он занимает должность генерального директора ЗАО «ТЕКО-Терминал». Эта компания занимается таможенными, транспортными услугами и оформлением грузов.