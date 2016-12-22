Правительство Украины уволило 25-летнюю замглавы МВД

Правительство Украины освободило от занимаемой должности заместителя главы МВД по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Об этом УНН рассказал вице-премьер Павел Розенко.

«На заседании правительства рассматривалось заявление (Деевой об увольнении) по собственному желанию, и решение правительства подписано», — рассказал он.

Глава МВД Украины Арсен Аваков написал в Twitter, что Деева «с блеском реализовала все проекты, которые были запланированы», и поблагодарил ее за службу.

Назначение Деевой в прошлом году привлекло внимание общественности из-за ее возраста — тогда ей было 24 года. Аваков объяснял, что «24-летний или 30-летний выигрывает у опытного 50-летнего». Министр также отметил, что у Деевой есть «черновая работа» в проектном офисе реформ.

В июне на Украине выставили на аукцион возможность позавтракать с Деевой, начальная цена составила $3,8. Собранные деньги организаторы обещали направить на аппараты искусственной вентиляции легких для детской клиники. В итоге на аукционе победил мужчина, предложивший около $380, — другой человек, предложивший $422 тыс. за завтрак, не заплатил деньги.