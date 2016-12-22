Музыкальный театр имени Покровского станет частью Большого театра

Московский камерный музыкальный театр имени Б.А. Покровского станет частью Большого театра. Об этом директор ГАБТ Владимир Урин сообщил ТАСС.

Урин уточнил, что театр не исчезнет: он станет называться камерной сценой имени Покровского. Весь коллектив переходит на работу в Большой театр. «До конца текущего сезона, а конкретно — до июля 2018 года, труппа Театра Покровского продолжит работу, согласно ранее утвержденной афише», — заявил он.В перспективе эта сцена станет экспериментальной. «Это будет площадка для молодежных программ, в том числе и для нашей молодежной оперной программы. Кроме того, на этих подмостках будут ставиться специальные спектакли», — сказал директор Большого театра.

Музыкальным руководителем этой сцены останется дирижер, народный артист СССР Геннадий Рождественский, отметил Урин.

Московский государственный академический Камерный музыкальный театр под художественным руководством Б.А. Покровского (с сентября 2009 носит имя Покровского) основан в 1972 году. Основу репертуара составляют редкие и малоизвестные оперы. Покровский руководил театром до своей кончины в 2009 году, после него художественным руководителем стал Рождественский.