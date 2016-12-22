Кадыров заявил о решившем сдаться влиятельном командире боевиков в Сирии

Один из «влиятельных командиров» боевиков, пребывавший ранее на территории Сирии, выразил желание сдаться. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил «РИА Новости».

«Один из таких влиятельных командиров, в свое время за ним из наших стояли тысяч пятьсот шайтанов, и он недели две-три назад выходил, хотел приехать сдаться. Спросили у него: «Где твоя шайка?». Говорит, уничтожены», — пояснил Кадыров.

Глава Чечни добавил также, что в Сирии практически не осталось выходцев из России, воюющих на стороне боевиков. «Они уничтожены», — сказал он.

Ранее Рамзан Кадыров в интервью НТВ заявил, что российские власти располагают данными о направляющихся в Чечню террористах. По его словам, боевики находятся в ближнем зарубежье и правоохранительные органы готовы уничтожить их на границе с Россией.