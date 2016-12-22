В Волгограде завели дело по факту повреждения машины главреда «Блокнота»

В Волгограде полиция завела уголовное дело после того, как неизвестные повредили тормоза в машине главреда местного СМИ «Блокнот». Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

По данным полиции, 26 ноября главный редактор «Блокнота» Юлия Завьялова обратилась в полицию с заявлением, что тормозной шланг ее автомобиля перерезан, а также повреждена система ABS. После проведения проверки полиция подтвердила эту информацию. Сама Завьялова связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью.

Как сообщает «Блокнот», неизвестный повредил автомобиль в период с 24 по 26 ноября.

В результате полиция возбудило дело по ч.1 ст. 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба»). Расследование дела продолжается.

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