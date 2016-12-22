В Чечне ответили на сообщения об ограблении помощника Кадырова в Москве

Власти Чечни сообщили, что «впервые слышат» о том, что в Москве неизвестные обокрали помощника главы республики Рамзана Кадырова. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

«Я впервые услышал об этом от вас. Не знаю о ком вы, буду интересоваться», — сказал Каримов на вопрос о том, действительно ли в Москве обокрали помощника Рамзана Кадырова.

Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что помощник главы Чечни Хасайн Кадыров обратился в полицию с заявлением о краже в столице. «26 декабря между 22:00 и 22:45 на Ленинградском проспекте неизвестный, разбив стекло в «Мерседесе», похитил сумку, в которой лежали деньги, айфон-6, айпад», — сказал собеседник издания. Эту информацию подтверждает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным собеседника «Московского комсомольца», материальный ущерб составил 600 тыс. руб., по данным «Москвы» — 650 тыс. руб. 27 декабря подозреваемый был задержан, им оказался «51-летний неработающий житель Тульской области».​