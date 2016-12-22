После прорыва через российско-финскую границу возбудили уголовное дело

После прорыва микроавтобуса через российско-финскую границу возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к таможеннику. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным управления, пострадавший сотрудник Выборгской таможни сел в автомобиль для досмотра груза. Микроавтобус тронулся и выехал с таможенного поста, сбив шлагбаум. Таможенника выбросили на ходу.

В микроавтобусе, совершившем прорыв, находились два человека — мужчины 1980 и 1982 годов рождения. Младший из них — гражданин Финляндии, о гражданстве старшего данных нет. 47 news сообщает, что они — братья. По информации издания, машина позже была найдена пустой в поселке Торфяновка.

Инцидент на границе произошел утром 27 декабря. Микроавтобус прошел пограничный контроль, но скрылся, не пройдя таможенного досмотра.