Китайский холдинг Geely купит 8,2% производителя грузовиков Volvo

Международная инвесткомпания Cevian Capital продаст все принадлежащие ей акции производителя грузовиков и автобусов AB Volvo китайскому холдингу Zhejiang Geely Holding Group, говорится в сообщении Cevian. После закрытия сделки китайской компании перейдет 8,2% капитала компании, она станет крупнейшим акционером компании по доле в капитале. Сумма сделки не сообщается.

Совладелец Cevian Кристер Гарделл заявил, что эта сделка завершает 11-летнюю историю владения Volvo. «За то время, что Cevian Capital владело AB Volvo, компания стала более конкурентоспособной, возросла ее рыночная стоимость», — заявил он. Гарделл также отметил возросшую прибыльность и рыночную стоимость автопроизводителя. «Мы гордимся тем, что сыграли роль в таком позитивном развитии компании», — добавил он.

Председатель правления Geely Ли Шуфу заявил, что холдинг поддержит совет директоров и менеджмент Volvo в дальнейшем развитии компании. Исполнительный вице-президент компании Ли Дунхуэй заявил, что опыт Geely в научных разработках в области электрификации и автономного вождения поможет «укрепить бренд Volvo».

Nomura International и Barclays Capital Securities купят акции у Cevian и продадут их Geely, отмечается в сообщении.

Geely в 2010 купила Volvo Car Group, которая производит легковые автомобили Volvo. Сумма сделки составила $1,8 млрд.