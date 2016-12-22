Бизнес-омбудсмен назвал «играми» планы по реформированию ПФР

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, выдвинутый кандидатом в президенты от Партии роста, призвал правительство не выстраивать «бизнес-планы» на пенсии граждан и проанализировать эффективность текущих выплат

Борис Титов (Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»)

Преобразование Пенсионного фонда России в публично-правовую компанию приведет к коммерческому использованию средств, отчисленных работниками на пенсию, заявил РБК уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. По его мнению, необходимо провести ревизию текущих выплат и снизить ставку страховых взносов в социальные фонды.

«Игры с Пенсионным фондом продолжаются. В 2018 году правительство собирается преобразовать его в публично-правовую компанию. Это новая правовая форма, созданная два года назад специально для госкорпораций», — сказал Титов.

Если Пенсионному фонду будет предоставлен статус публично-правовой компании, он сможет инвестировать свободные средства и формировать собственный резервный фонд, приобретать активы, открывать банковские счета, создавать коммерческие и некоммерческие организации, писал РБК.

«То есть государство, с одной стороны, четвертый год отбирает у граждан накопительную часть пенсии, а с другой — вынашивает планы, как абсолютно коммерчески использовать те деньги, которые работники отдали в ПФР помимо своей воли. Я считаю, что прежде чем строить бизнес-планы на чужие пенсии, нужно разобраться с текущими выплатами», — отметил бизнес-омбудсмен.

Он напомнил, что государство не индексирует пенсии работающим пенсионерам, и призвал детально проанализировать, каким категориям и в каком объеме осуществляются выплаты. «А то переплачиваем тем, кому не положено, а нуждающимся не доплачиваем», — подчеркнул Титов.

Государство должно взять на себя выплаты старшему поколению (гражданам, родившимся до 1967 года), полагает бизнес-омбудсмен. Он выступил за снижение ставки страховых взносов, например до 14%, для предприятий с высокопроизводительными рабочими местами, а также за предоставление людям свободы выбора в накоплении пенсии.

В правительстве обсуждают возможность преобразования Пенсионного фонда в публично-правовую компанию, сообщили РБК три человека, знакомых с ходом обсуждения. На первом этапе предлагается создать орган управления ПФР на трехсторонней основе — с участием государства, представителей профсоюзов и работодателей.

Новый правовой статус позволил бы ПФР стать более независимым от бюджета, дал бы возможность наращивать резервы и инвестировать свободные средства, поясняют эксперты. Правительство начнет обсуждение законопроекта, уточняющего правовой статус ПФР, осенью 2018 года (это, как и налоговый маневр и система индивидуального пенсионного капитала, уже будут вопросы для следующего правительства). Против большей самостоятельности Пенсионного фонда выступает финансово-экономический блок, пояснил РБК источник в аппарате правительства.