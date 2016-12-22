Рынок телекоммуникаций в России превысит 1,6 трлн руб.

По предварительным данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», в 2017 году объем рынка телекоммуникаций в России вырос на 1,3% по сравнению с 2016 годом и достиг 1,62 трлн руб., говорится в предварительном отчете компании (есть у РБК).

Темпы роста оказались выше, чем в прошлом году, когда рынок увеличился на 0,6%. Во-первых, рынок мобильной связи вернулся к росту после двухлетнего спада: по итогам года он вырос на 1,5%. Во-вторых, сегмент доступа в интернет в 2017 году вырос на 3,8 вместо 3,2% год назад.

Темп роста в сегменте платного телевидения в уходящем году был ниже, чем в 2016-м: 10,5 против 13,2%. Также ускорилось падение доходов от фиксированной телефонии (9 против 7,9%) и межоператорских услуг (7 против 1%). Но поскольку на перечисленные сегменты приходится всего 17% объема телекоммуникационного рынка, итоговый показатель оказался положительным.

Число абонентов мобильной связи за год увеличилось на 1,7% по сравнению с 2016 годом и достигло 260 млн клиентов. Абонентская база широкополосного доступа в интернет выросла на 3,7%, до 34 млн клиентов, платного телевидения — на 3,4%, до 42,6 млн. Количество абонентов фиксированной телефонии снизилось на 10,5%, до 28,4 млн. Как отмечается в отчете «ТМТ Консалтинг», за 2017 год 2,7 млн абонентов отказались от фиксированной телефонной связи, и, таким образом, проникновение услуги упало до 38%. Этой услуге абоненты всё чаще предпочитают мобильную связь и специальные сервисы.

В ближайшие пять лет, по прогнозу «ТМТ Консалтинга», рынок будет расти более чем на 1% в год. Положительная динамика сохранится при условии, что сотовые операторы не допустят нового витка ценовой конкуренции, будет реализована программа развития цифровой экономики в части развития телекоммуникационной инфраструктуры, а также создан новый рынок на базе «интернета вещей» при появлении в России коммерческих сетей пятого поколения (5G) и других технологий в 2021–2022 годах.