Минприроды назвало не вошедших в Красную книгу «спорных» животных

Минприроды проведет дополнительные исследования решения комиссии по исключению из новой редакции Красной книги «спорных» видов животных, в том числе гималайского медведя и кавказского благородного оленя. Ранее на не вошедших в список исчезающих видов животных обратило внимание движение «Гринпис».

«Текст новой редакции недоступен для ознакомления, но, по предварительным оценкам «Гринпис России», туда не попали ряд видов и популяций, которые требуют защиты. Многие из них — объекты коммерческой охоты или рыболовства», — сказано в сообщении организации.

Экологи уточняют, что речь идет о плотоядной косатке, северном олене, гималайском медведе, сибирском горном козле, серне, гусе гуменнике, сером гусе и серой утке, касатке, обыкновенной горлице.

Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги 27 декабря. Список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов не переиздавался последние 19 лет.

В частности, в новую Красную книгу внесены русская выхухоль, красный волк, кавказский камышовый кот, амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский леопард, снежный барс, зубр, высоколобый бутылконос, северный синий кит и др.