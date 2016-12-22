В Москве рецидивист сбежал из суда перед оглашением приговора

Из здания Бутырского суда Москвы сбежал рецидивист перед оглашением приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ​пресс-секретаря суда Татьяну Исаеву.

По ее словам, преступник — неоднократно судимый за кражу и мошенничество Вячеслав Капитонов.

Подсудимый на заседание пришел с опозданием, после чего скрылся. При этом свой паспорт он оставил у сотрудников суда. «Скорее всего, в отношении него в этот же день могли вынести приговор, так как дело слушалось в особом порядке», — пояснили в суде.

Позднее Капитонов был задержан, полиция обнаружила его в столичном районе Алтуфьево.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), по этой статье у него есть судимость. Кроме того, в 2015 году Капитонов был судим за мошенничество и приговорен к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима.

Ранее в декабре в Москве из здания Кузьминского суда сбежали двое иностранцев. «Граждане Темиров и Артиков были задержаны за нарушение миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП)», — поясняли тогда РБК в инстанции. Подсудимые под контролем полицейских отпросились на улицу покурить, после чего сбежали.