На салатовой ветке московского метро произошел сбой

На Люблинско-Дмитровской ветке московского метро возник сбой в движении. Об этом сообщается в Telegram-канале метрополитена.

Проблема возникла на южном участке линии при движении в центр. Пресс-служба метро сообщила, что это произошло по техническим причинам, подробности не приводились.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что причиной сбоя стал сломавшийся поезд, который застрял в тоннеле между станциями «Дубровка» и «Чкаловская».

В пресс-службе метро РБК в 11:58 мск сообщили, что движение уже восстановлено.

18 декабря произошел сбой в движении поездов по Калужско-Рижской линии. По словам источника, знакомого с ситуацией, причиной стала поломка на станции «Шаболовская» состава, следовавшего в центр.