На место захвата заложников в Москве прибыл глава полиции

На место захвата заложников в здании фабрики «Меньшевик» в Москве прибыл глава столичной полиции Олег Баранов. Об этом ТАСС сообщили источник в экстренных службах.

Также на место выехали подразделения СОБРа и ОМОНа, которые должны проверить информацию о захвате.

Полиция пытается установить контакт с мужчиной для проведения возможных переговоров, сообщает источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. Здание оцеплено.

Ранее утром 27 декабря стало известно о стрельбе около фабрики «Меньшевик» на улице Иловайской. Как сообщает Life и РЕН ТВ, стрелявший — директор предприятия. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, стрельбу открыл бывший собственник фабрики.

По данным полиции, погиб один человек, еще несколько человек пострадали.

Стрелявший взял в заложники несколько человек.