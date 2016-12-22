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Правительство предложило изменить порядок выдачи жилья сиротам
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Правительство предложило изменить порядок выдачи жилья сиротам
Общество, 10:27
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Правительство предложило изменить порядок выдачи жилья сиротам

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении порядка обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Проект предлагает ввести единый порядок учета сирот, нуждающихся в обеспечении жильем, и сформировать региональные списки. Контролировать своевременную подачу представителями детей-сирот заявления об их включении в список должны органы опеки и попечительства.

При смене сиротами места жительства правительство будет устанавливать порядок исключения из прежнего списка и включения в новый.

Жилье для сирот будет разрешено покупать у собственников — физических лиц. Это, как считают авторы проекта, позволит решать вопросы с обеспечением своевременно.

В июне вице-премьер Ольга Голодец направила в профильные ведомства поручения разработать поправки в закон, позволяющие сиротам с тяжелыми нарушениями здоровья и ментальной инвалидностью проживать в интернатах до 23 лет. Сейчас их по достижении 18 лет направляют во взрослые психоневрологические учреждения, но Голодец считает, что это неправильно, так как «эти ребята не становятся взрослыми в обычном смысле слова в силу имеющихся психофизических нарушений».

Теги: Правительство , сироты , социальная политика
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