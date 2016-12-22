В Калининграде потушили крупный пожар на складе Сбербанка

В Калининграде спасатели полностью ликвидировали пожар в здании на улице Камской, где расположены складские помещения Сбербанка и склад винно-водочных изделий. Об этом говорится в сообщении управления МЧС по Калининградской области.

В экстренной службе добавили, что для тушения были мобилизованы 48 спасателей и 13 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

О возгорании на складе в Калининграде стало известно днем 26 декабря. В Сбербанке РБК подтвердили, что возгорание произошло в складском помещении организации, где хранилось списанное банковское оборудование, в частности, банкоматы. В итоге этот склад выгорел полностью. В зоне пожара также оказался крупный склад винно-водочных изделий. Охваченная огнем площадь составила 1,2 тыс. кв. м. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности №2.