Посольство России в ЮАР предостерегло Запад от «ошибок» Наполеона

Посольство России в ЮАР призвало западные страны «не повторять ошибки» Наполеона. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

«26 декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от вторжения армии Наполеона — еще одно вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров», — подчеркнули в посольстве. Сообщение сопровождается хештегами: «Учите историю» и «Не быть обреченными повторять те же ошибки».

Российское диппредставительство также разместило на своей странице в социальной сети изображение картины Иллариона Прянишникова «В 1812 году».