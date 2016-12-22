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«Дочка» «Газпром нефти» подала иск к Росприроднадзору на 530 млн руб.
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«Дочка» «Газпром нефти» подала иск к Росприроднадзору на 530 млн руб.
Бизнес, 05:11
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«Дочка» «Газпром нефти» подала иск к Росприроднадзору на 530 млн руб.

Дочерняя структура «Газпром нефти» «Газпромнефть-Хантос» ​подала иск к Росприроднадзору в арбитражный суд по Ханты-Мансийскому автономному округу на сумму в размере 530 млн руб. ​ Об этом говорится в картотеке суда.

Подробности иска не раскрываются.

«Газпромнефть-Хантос» ведет свою деятельность на территории Ханты-Мансийского АО — Югры и Тюменской области. Компания «является одним из основных добывающих дочерних предприятий «Газпром нефти», говорится на сайте предприятия.

В прошлом году «Газпромнефть-Хантос» добыла 15,4 млн тонн нефтяного эквивалента, что на 3% больше показателя 2015 года, отметили в компании.

Теги: «Газпром нефть» , Росприроднадзор , иск в суд
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