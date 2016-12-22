Тунис потребовал от ОАЭ извинений за отказ авиакомпании перевозить женщин

Министр иностранных дел Туниса Хмаис Жинауи потребовал публичных извинений от властей Объединенных Арабских Эмиратов после того, как авиакомпания Emirates Airlines отказалась перевозить нескольких женщин из Туниса на своем самолете, сообщает телеканал Aljazeera.

По информации телеканала, авиакомпания решила больше не перевозить женщин из Туниса, поскольку власти ОАЭ опасаются «террористической угрозы».

Как пишет газета Daily Sabah, Жинауи рассказал, что глава МИД ОАЭ Абдулла бен Заед Аль Нахайян ​позвонил ему и извинился. Однако, как отметил министр иностранных дел Туниса, властям ОАЭ необходимо извиниться публично, чтобы две страны могли поддерживать отношения, как раньше.

В пятницу, 22 декабря, Emirates Airlines отказалась перевезти на одном из своих рейсов нескольких женщин из Туниса без объяснения причин, отмечает издание. Через три дня власти Туниса объявили о временном запрете полетов авиакомпании Emirates Airlines.

Как отмечало Reuters, после отказа перевозить женщин ряд общественных организаций потребовали от правительства Туниса отреагировать на действия ОАЭ. «Запрет будет снят в тот момент, когда авиакомпания найдет решение по выходу из сложившейся ситуации, которое будет соответствовать международным законам и конвенциям», — заявили в Министерстве транспорта Туниса.