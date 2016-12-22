Мелания Трамп решила спилить старейшее дерево на территории Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп приняла решение спилить магнолию, которую посадили на лужайке Белого дома в 1828 году, сообщает телеканал CNN.

О необходимости избавиться от дерева заявили специалисты Национального дендрария США, пояснив, что магнолия слишком повреждена и может рухнуть в любой момент. После рекомендации экспертов Мелания приняла решение спилить дерево. Его планируется спилить на следующей неделе, отмечает телеканал.

Дерево, которое растет на территории Белого дома уже почти 200 лет, называют в США магнолией Джексона. По словам историков, седьмой президент США Эндрю Джексон поручил посадить саженец от любимой магнолии своей жены Рейчел. Дерево росло на ферме супругов в Теннесси. Сама женщина умерла через несколько дней после избрания Джексона президентом страны, пишет CNN.

Как отмечает телеканал, магнолия Джексона была изображена на обороте 20-долларовой купюры, которая выпускалась в США в период с 1928 по 1998 год.