СК сообщил о запуске собственного телевидения

Следственный комитет сообщил о создании собственного интернет-телевидения. Как указывается в заявлении ведомства, оперативное видео, актуальные комментарии и репортажи о расследованиях будут выкладываться на едином ресурсе в YouTube.
«На видеоканале будут освещаться проекты и инициативы СК России, результаты рабочих совещаний и встреч по проблемным вопросам, жизнь образовательных учреждений Следственного комитета России. События будут показаны со всех сторон, с аргументами и фактами», — говорится в сообщении пресс-службы.
«Следственный комитет — главный следственный орган России. Расследование самых громких преступлений — наше дело. Следственный комитет России. Мы покажем все», — говорится в видеопрезентации телеканала, которая уже выложена на YouTube.