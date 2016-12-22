Энтин рассказал о своеобразном чувстве юмора Шаинского

Композитор Владимир Шаинский был ярчайшим человеком с особым чувством юмора, сказал РБК поэт-песенник Юрий Энтин.

«Он — человек необычный, интересный, парадоксальный, его юмор своеобразен, не все его понимали, он часто разыгрывал людей. Те, кто его знали, считали это забавным. В России не было более популярного композитора, чем он», — отметил Энтин.

Как отметил поэт, у Шаинского «был природный дар» — чувство слова, при этом писал композитор «молниеносно»: например, для стихотворения «Антошка» он написал песню за «пять-шесть минут», а «Чунга-чанга» была написана тут же в присутствии режиссера, оператора и музыкального редактора.

«Все приехали к нему домой и сели на диван. Он посмотрел мои слова, которые были написаны от руки, повернулся к нам и сказал: «Знаете, вот эту песню запоет вся страна». Я подумал, надо же какой нахал. Но он запел, и все мы уже начали подпевать вместе с ним», — добавил Энтин.

Владимир Шаинский умер на 93-м году жизни 26 декабря. «Я думаю, что основная причина — это возраст», — сообщил РБК сын композитора Вячеслав. Несколько лет назад, как уточняет Русская служба Би-би-си, у композитора был диагностирован рак желудка.

Дата похорон артиста еще неизвестна.

Шаинский — автор популярнейших песен для взрослых и детей, это в том числе «Дрозды», «Не плачь, девчонка», «Идет солдат по городу», «Песенка крокодила Гены» и десятки других. В середине 60-х Шаинский стал много писать для советской эстрады. Его песни исполняли Алла Пугачева, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Валерий Леонтьев, группы «Песняры» и «Самоцветы». В 1986 году Шаинский был удостоен звания Народного артиста РСФСР.